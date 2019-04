Mönche als Gestalter unserer Landschaft

Wie haben Mönche des Zisterzienser-Ordens die Landschaft gestaltet? Von Samstag, 27. April, bis Sonntag, 10. Juni, ist im Kirchenburgmuseum Mönchsondheim die Wanderausstellung „Vielfalt in der Einheit – Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa“ zu Gast.

Für dieses grenzübergreifende Projekt wurde die Landschaft um Ebrach und weitere fünf Klosterlandschaften miteinander verglichen: das ehemalige Mutterkloster von Morimond in Frankreich, die Abtei Waldsassen in der Oberpfalz, die Stifte Rein und Zwettl in Österreich sowie Kloster Plasy in Tschechien. Das Kirchenburgmuseum stellt ergänzend zu der Ausstellung die im Landkreis Kitzingen noch erhaltenen „Ebracher Höfe“ in Mainstockheim, Hüttenheim, Iphofen, Rödelsee, Volkach und Mönchsondheim vor. Das Dorf Mönchsondheim gehörte von Ende des 13. Jahrhunderts bis zur Säkularisation 1803 zum Herrschaftsbesitz der ehemaligen Zisterzienser-Abtei in Ebrach.

Die Ausstellung „Vielfalt in der Einheit – Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa“ entstand als Beitrag des Landkreises Bamberg zum Europäischen Kulturerbejahr 2018. Wissenschaftler untersuchten, wie sich die Klostergründungen in der Gestaltung der Landschaft auswirkten und bis heute sichtbar sind. Besucher können mehr über Wasserbaukunst der Zisterzienser, Acker- und Obstbau, Fischzucht, Weinbau und Waldnutzung und die Siedlungskultur der Mönche erfahren.

Die Sonderausstellung kann während der Öffnungszeiten des Museums besucht werden und ist im Eintrittspreis des Museums enthalten, heißt es in einer Pressemitteilung. Weitere Informationen: www.kirchenburgmuseum.de. Mönchsondheim im Obergeschoss des historischen Gasthauses „Zum Schwarzen Adler“