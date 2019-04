Mönchsondheim vor 1 Stunde

Mönche als Gestalter unserer Heimat

Am Mittwoch, 1. Mai, lohnt sich ein Ausflug ins Kirchenburgmuseum Mönchsondheim: Es gibt eine Feiertagsführung im zur Sonderausstellung „Vielfalt in der Einheit - Zisterziensische Klosterlandschaften in Mitteleuropa“.