Möglichst nah ran an die Sau

Ein Lebensgefühl wie in Südfrankreich herrschte laut Pressemitteilung beim 6. Dettelbacher Boule-Turnier. Auf der Boule-Bahn am Skulpturenpark des Kulturhistorischen Kreises gingen dieses Jahr nur 24 Teilnehmer an den Start. Petrus meinte es gut mit dem Veranstalter und bescherte herrlichsten Sonnenschein und 32 Grad mit kühlendem Wind. Neben den Boule-Bahnen leisteten das Kneipp-Becken und der angrenzende Main gute Dienste.

Der Organisator des Turniers Roger Bischof hatte sich wieder einige Neuerungen einfallen lassen. Gespielt wurde in diesem Jahr erstmals auf vier Bahnen, die zu diesem Zweck erneuert oder neu eingerichtet wurden. Zwölf Mannschaften in Double-Formationen traten in vier Gruppen gegeneinander an. Als Punkte zählten am Ende eines Spiels die Kugeln einer Mannschaft, die näher an der Zielkugel lagen. Die jeweiligen Mannschaften wurden zu Beginn des Turniers zusammengelost. So spielten Neulinge mit Könnern, was interessante Paarungen und Spiele ergaben.

Im Finale gewann die Mannschaft Roger Bischof / Peter Hofmann gegen Bernward Unger/Roland Mayer. Als Siegerpreis gab es einen Wanderpokal sowie ein Weinpräsent.

Das Boule-Spiel kommt aus dem französischen und ist eine Kurzbezeichnung für die Kugelsportart Boule Lyonnaise (im italienischen Boccia oder Raffa). Es spielen zwei Mannschaften von ein bis vier Spielern gegeneinander und versuchen die Kugeln so nah wie möglich an eine kleinere Kugel (Cochonnet, auf Deutsch Ferkel, Schwein; im fränkischen Sau) zu werfen. Ziel des Spieles ist es, mit den eigenen Kugeln möglichst nah an die Zielkugeln zu gelangen, wobei die Zielkugel oder die gegnerischen Kugeln auch weggeschossen oder –geschoben werden können.

Nicht zu kurz kam auch die Geselligkeit. Bei einem gemeinsamen Grillen zur Mittagszeit, zu dem jeder Teilnehmer etwas beisteuerte, wurde zum Schluss der Sieger-Sekt gemeinsam getrunken.