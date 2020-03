Möderl macht sich seit 25 Jahren um das Schützenwesen verdient

Bei der Generalversammlung des Schützengaues Kitzingen im Segnitzer Schützenhaus, begrüßten Gauschützenmeister Siegfried Weinig und Werner Götz (Schützenmeister und Hausherr) 58 Mitglieder. Mit dabei waren auch der 1. und 3. Bezirksschützenmeister Mathias Dörrie und Gottfried Hörning.

Nach den Berichten von Weinig und den Spartenleitern, bescheinigte Kassenprüfer Peter Schwab eine korrekte Kassenführung. Der Bezirksschützenmeister ging in seinem Bericht unter anderem auf veränderte Mitgliederzahlen im Bezirk und auf die Neuerungen im Waffengesetz ein. Außerdem wies er auf den Bezirksschützentag in Wiesentheid am 29. März hin.

Für 25 Jahre Verdienste um das Schützenwesen wurde Hans Günter Möderl von der Schützengesellschaft Wiesentheid mit dem Goldenen Gauehrenzeichen geehrt. Zum Abschluss wies Hausherr Werner Götz noch auf das Rettich-Schießen in Segnitz hin, das vom 25. bis 27. März im Schützenhaus stattfindet.