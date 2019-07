Mobiltelefon in Volkach gestohlen

Ein Mobiltelefon im Wert von etwa 500 Euro sowie eine Hotelkarte stahl ein unbekannter Täter am Montag zwischen 8.20 und 8.45 Uhr in Volkach an der Mainlände. Die Eigentümerin, eine Touristin aus Finnland, hatte das Telefon und ihre Hotelkarte laut Polizeibericht leichtsinnigerweise auf einer Bank am Main abgelegt und war dann zum Joggen gegangen. Nach ihren Angaben hatte sie sich aber immer in Sichtweite der Bank aufgehalten. Als sie kurze Zeit später wieder zu der Bank kam stellte sie das Fehlen der beiden Gegenstände fest. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.