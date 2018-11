Mobiles Planetarium in der Drei-Franken-Grundschule

Es war wohl für alle ein besonderes Erlebnis, als die Schul- und Kindergartenkinder in ein großes aufblasbares Kuppelzelt in der Geiselwinder Turnhalle krochen, heißt es in einer Pressemitteilung. Das mobile Schulplanetarium hatte einen Durchmesser von sechs Metern und eine Höhe von vier Metern. Die vier Klassen der Drei-Franken-Schule sowie mehrere Klassen aus der Grund- und Mittelschule Schlüsselfeld, der Grundschule Ebrach, der Grundschule Burghaslach sowie die Kindergartenkinder aus Geiselwind und Aschbach, ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen. Alle Kinder wurden an zwei Tagen auf acht Vorführungen aufgeteilt. Sie tauchten mit Jonathan Görlich in die unendlichen Weiten des Weltraums ein, lernten Sternbilder und Sternzeichen kennen und sahen abschließend einen effektreichen und altersgemäßen 3D-Trickfilm.