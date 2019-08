Mittelfinger für die Polizei

Am Samstagfrüh gegen 3.50 Uhr war die Besatzung eines Streifenwagens der Kitzinger Polizei auf dem Parkplatz am Bleichwasen unterwegs. Dem Streifenwagen kam ein junger Mann auf seinen Inline-Skates entgegengerollt – und erhob den rechten Mittelfinger. Die Geste richtete sich ausschließlich gegen die beiden Beamten. Wie es in dem Polizeibericht weiter heißt, wird gegen den 19-Jährigen wegen Beleidigung ermittelt.