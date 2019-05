Mittelalterlicher Friedhof trifft neuzeitliche Baustelle

Es kam erst im Infoteil der Sitzung zur Sprache, erregte aber die Gemüter in der Sitzung des Gemeinderates Segnitz, als Bürgermeisterin Marlene Bauer vom Baufortschritt der Ortsdurchfahrt berichtete.

Derzeit wird dort gebaggert, geschottert, planiert und gepflastert was das Zeug hält. Nach den Worten der Bürgermeisterin gehen die Bauarbeiten zügig voran, allerdings nicht allen Anwohnern zügig genug. Sie bat weiterhin um Geduld und kündigte an, dass Mitte Juni bereits die erste Asphaltschicht aufgetragen würde. Zudem beschlossen die Räte, dass in den Sackgassen der Rathaus- und Kirchstraße ebenfalls gepflastert werden soll, vorausgesetzt die zusätzlichen Kosten werden in die Förderung der Dorferneuerung mit aufgenommen. 82 000 Euro werden hier zusätzlich fällig, 62 Prozent davon seien förderfähig und mündlich bereits zugesagt, so die Bürgermeisterin.

Was ihr allerdings Sorge bereitet, sind die archäologischen Funde rund um die Kirche. Dort wurden Reste eines Friedhofes aus dem 17. Jahrhundert entdeckt, die Skelette liegen zum Teil nicht einmal einen halben Meter tief. "Die finden ein Skelett nach dem anderen", berichtete die Bürgermeisterin. Der Boden wird im Bereich der Baustelle schichtweise abgetragen, die Funde fein säuberlich dokumentiert und dann nach München in die archäologische Staatssammlung zur weiteren Untersuchung gebracht. Eine Bestattung der Überreste in Segnitz, wie sie sich die Bürgermeisterin und Pfarrer Matthias Wagner wünschen, sei nach Auskunft des Landesamtes für Denkmalschutz nicht möglich. Neben den Kosten, die die Gemeinde tragen muss, und der Verzögerung des Baus, ärgert die Gemeinde vor allem das. "Leichenfledderei" ist eine erste Reaktion, als Marlene Bauer über den aktuellen Stand informiert. Beeinflussen kann die Gemeinde das nicht, die strengen Vorschriften des Denkmalschutzes lassen kaum Spielraum. Einzig die Entscheidung wurde getroffen, einen Teil der geplanten Pflasterfläche so aufzubringen, dass keine weiteren Tiefbauarbeiten nötig sind. Auch ein Baumstumpf mitten in der Fläche wird nicht entfernt und ausgegraben. Denn sobald der Boden aufgemacht wird, muss archäologisch gegraben werden.

Neues vom Dorfgemeinschaftshaus

Außerdem entschieden die Räte über die Außenanlagen des neuen Dorfgemeinschaftshauses. Architekt Jürgen Hertel stellte die aktualisierten Pläne vor, nach denen die Bushaltestelle verlegt werden soll. Künftig werden die Busse an der Verkehrsinsel vor dem Gemeinschaftshaus halten. Dort wird der Einstieg auch gleich barrierefrei gestaltet. Außerdem werden 15 Parkplätze eingerichtet, einer davon als Behindertenparkplatz. Der Bereich vor dem Haupteingang des Gebäudes wird als offener Platz gestaltet. Für Caterer und Lieferanten gibt es eine Zufahrt an den Kücheneingang an der Rückfahrt des Gebäudes. Vor allem die Verlegung der Bushaltestelle macht einen Mehraufwand von rund 20 000 Euro aus, veranschlagt waren für die gesamten Außenanlagen 194 000 Euro. Der Architekt merkte aber dazu an, dass die Gemeinde bisher rund 50 000 Euro unter den Gesamtkosten liegt. Insofern hatte keiner der Räte etwas dagegen einzuwenden, sie stimmten den Planungen zu. Auch die Benutzungsordnung wurde verabschiedet. Das Haus soll zunächst nur an Segnitzer Bürger und Gruppierungen vermietet werden. Die Vermietung erfolgt über die Gemeinde. Für Vereine und vor allem Veranstalter mit sozialen Zwecken gelten vergünstigte Tarife.

Verfüllmaterial kommt jetzt durch die Leitung

Erfreuliche Nachrichten gab es von der Firma Beuerlein. Die Firma baggert regelmäßig Verfüllmaterial aus dem Marktbreiter Baggersee und transportiert dies per Lkw nach Frickenhausen, um dort die Kiesgrube damit zu rekultivieren. Nun möchten die Verantwortlichen diesen Transport per Schiff durchführen. Dazu wird das Feinmaterial in Marktbreit auf Schiffe verladen und dann durch eine Pumpleitung von der Segnitzer Anlegestelle bis zur Kiesgrube geleitet. Die Segnitzer nahmen das Vorhaben erfreut zur Kenntnis, wird so doch der Schwerlastverkehr durch den Ort ein wenig reduziert. Insofern taten sich die Räte leicht, die notwendigen Tiefbauarbeiten am Radweg zwischen Baggersee und Anlegestelle zu genehmigen. Die Leitung soll künftig unter dem Weg hindurch führen.