Mittagsbetreuung ab dem neuen Schuljahr

Der Schulverband Willanzheim hat beschlossen, in der neuen Schule eine Mittagsbetreuung ab dem Schuljahr 2019/20 einzuführen.

"Das Wohl der Kinder steht an oberster Stelle" - so lautet der Grundsatz im Konzept der Mittagsbetreuung. Deswegen haben sich die Beteiligten entschlossen, auf eine Offene Ganztagsschule, die die Regierung favorisiert hatte, zu verzichten. Es soll eine Kurzzeitgruppe bis maximal 13 Uhr geben und eine Langzeitgruppe bis höchstens 16 Uhr. Die Buchungen sollen für ein Schuljahr verbindlich sein. Die Kinder der Kurzzeitgruppe und der "Schwimmgruppe" sollen optional ein frei gewähltes Essen haben können, derweil ist eine warme Mahlzeit für die Langzeitgruppe verpflichtend. Durch die Mittagsbetreuung haben die Kinder einen strukturierten Tagesablauf und sie haben auch Zeit für Spiel und Entspannung.

"Wir wollen keine zusätzliche Buslinie", erklärte Willanzheims Bürgermeisterin und Verbandsvorsitzende Ingrid Reifenscheid-Eckert zu den Planungen. Ihr Seinsheimer Bürgermeisterkollege Heinz Dorsch gab sich gesprächsbereit für den Vorschlag von Bernhard Käppner, eventuell auch den Gemeindebus zur Kinderbeförderung einzusetzen. Nähere Details werden bei einem Elternabend am 13. Februar in Willanzheim verkündet. Dabei werden die Eltern auch erfahren, dass es das Angebot jeweils in der zweiten Woche der Oster- und Pfingstferien sowie in den ersten drei Wochen der Sommerferien geben soll.

Schulleiterin Susann Hillgärtner erläuterte, dass Inventar wie Regale, Schränke oder Stühle von Hüttenheim mit ins neue Schulhaus nach Willanzheim genommen wird. Vor allem in den Räumen für die künftige Mittagsbetreuung könnten die Sachen gebraucht werden. Zu den Klassenräumen informierte Hillgärtner, dass die Schule weiterhin normale Tafeln haben wird. Dahinter werden Bildschirme platziert, die die Beamer ersetzen. Dank eines Förderprogramms für Glasfaseranschlüsse gibt es 90 Prozent staatlichen Zuschuss, um schnelleres Internet zu haben.

Reifenscheid-Eckert informierte, dass die Auftragsvergabe für die Außengestaltung kommende Woche über die Bühne gehen solle. Wie Architekt Andreas Konopatzki ankündigte, sollen die Bauarbeiten bis Juli abgeschlossen sein. In den Sommerferien könne dann der Umzug von Hüttenheim nach Willanzheim erfolgen.