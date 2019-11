Dettelbach vor 1 Stunde

Mitsubishi übersehen: 3000 Euro Schaden

Ein 79-Jähriger fuhrt am Dienstagmorgen mit seinem Wagen in der Neuseser Straße in Dettelbach aus einem Grundstück heraus. Hierbei übersah er laut Polizeibericht einen von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Mitsubishi. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge entstand ein Schaden von etwa 3000 Euro.