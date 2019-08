Stadelschwarzach vor 56 Minuten

Mitreißendes Marimba-Konzert in der St. Bartholomäus-Kirche

Zu den Begriffen Marimba oder Marimbaphon stellt sich der Laie vielleicht ein einfaches Xylophon vor und fragt sich, wie ein Solo-Konzert mit diesem Instrument gestaltet werden kann? Der 19-jährige Marimba-Spieler Paul Ebert bewies, welches beeindruckende Klangvolumen in jenem Instrument steckt und begeisterte sein Publikum in der Stadelschwarzacher St. Bartholomäuskirche mit einem mitreißenden Konzert. Mit vier Schlägeln in den Händen beherrschte er die 60 Aufschlagstäbe des drei Meter langen und über zweihundert Kilogramm schweren Instruments. Mit Werken von Johann Sebastian Bach bis Frédéric Chopin verstand es Paul Ebert die Stadelschwarzacher Kirche für seine 120 Konzertbesucher mit einer einzigartigen Akustik zu erfüllen.Als Sohn einer Schlagzeugerin und eines Trompeters lebte er sein musikalisches Talent schon seit frühester Kindheit aus. Konsequent ging er seinen Weg, lernte zunächst Schlagzeug und absolvierte nach seiner mittleren Reife erfolgreich die zweijährige Berufsfachschule für Musik des Bezirks Mittelfranken in Dinkelsbühl. Ab dem kommenden Herbst will das junge Talent ein Studium an der Hochschule für Musik in Freiburg beginnen.