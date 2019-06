Mitmachen beim großen Fähren-Tauziehen

Am Samstag, 15. Juni, veranstalten Gemeinde, Touristikrat und verschiedene Nordheimer Vereine ein großes Fähren-Tauziehen. Möglichst viele Teams sind aufgerufen, sich im sportlichen Wettstreit zu messen: Es geht darum, die Nordheimer Mainfähre nur mit Muskelkraft von der Escherndorfer auf die Nordheimer Seite zu ziehen, heißt es in einer Mitteilung.

Die Veranstaltung „Hol über!“ zählte zu den besonderen Höhepunkten im Jubiläumsjahr 2018. Hunderte Zuschauer säumten den Inselstrand, um zu beobachten, wie die Teams sich ins Zeug legten, um die Fähre von Escherndorf nach Nordheim zu ziehen. Aufgrund des großen Publikumszuspruchs wird die Veranstaltung in diesem Jahr wiederholt.

Um elf Uhr können sich Aktive und Zuschauer mit einem Weißwurstfrühstück stärken. Ab 13 Uhr startet der Wettbewerb. Ziel ist es, die Fähre in möglichst kurzer Zeit über den Main zu ziehen. Jedes Team hat zwei Durchgänge, die Zeiten werden addiert. Auf die Gewinner der einzelnen Kategorien, die um 18 Uhr bekanntgegeben werden, warten attraktive Preise wie Wein-Pakete, Gutscheine und mehr. Danach wird am Inselstrand noch bis ca. 23 Uhr gefeiert.

Alle, die es ausprobieren wollen, können sich für folgende Kategorien anmelden: Herren (5er Teams), Damen (6er Teams), Mixed (5er Teams) und Familien (8 Personen, davon mindestens die Hälfte Kinder ab acht Jahren). Die Anmeldung erfolgt vor Ort am Inselstrand oder vorab per Mail an touristikrat@nordheim-main.de

Bürgermeister Guido Braun freut sich auf eine Riesengaudi: „Letztes Jahr hatten wir echte Hingucker: die „Baywatch-Badenixen“, die gekrönten Weinhoheiten rund um die Mainschleife, die „Braun-Bären“ im Wikingerkostüm, die Ministrantengruppe kam samt Pfarrer in vollem Ornat und die Musiker „Die Bassisten“ in klassischem Schwarz-Weiß mit Gaze-Handschuhen, Hut und Krawatte. Das war für alle Beteiligten und Zuschauer eine Riesengaudi und wir sind sicher, dass wir auch dieses Jahr den Strand voll bekommen.“

Der Sonntag beginnt am Inselstrand um 9 Uhr mit einem Open-Air-Gottesdienst, danach gibt es nochmals ein Weißwurstfrühstück.

Für die Bewirtung ist bestens gesorgt: Verschiedene Nordheimer Vereine übernehmen den Getränkeausschank, die Landfrauen und das Bibliotheksteam bieten am Samstagnachmittag Kaffee und selbstgebackenen Kuchen und das Team des „Altmain-Inselparadies“ Bratwurst, Steak, Gerupften sowie am Sonntagmittag einen Mittagstisch.