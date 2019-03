Mitgliedsbeiträge steigen bei den Segnitzer Schützen

Die Schützengesellschaft Segnitz hebt ihre Mitgliedsbeiträge an. Wie die Mitglieder in der Jahresversammlung beschlossen, erhebt der Verein ab diesem Jahr für Erwachsene 36 Euro und für Jugendliche 20 Euro. "Wir haben mit 24 Euro für Erwachsene und zwölf Euro pro Jugendlichen ziemlich die niedrigsten Mitgliedsbeiträge in der Region", sagte Schützenmeister Werner Götz. Er begründete die Erhöhung damit, dass die Schützenvereine seit Jahren mehr Geld an den Bayerischen Sportschützenbund (BSSB) abführen müsse, um die Sanierung der Olympiaschießbahn in München-Hochbrück zu finanzieren. Die letzte Beitragsänderung war im Jahr 2002 gewesen, "damals haben wir nur von D-Mark und Euro umgerechnet", erläuterte Werner Götz.

Schützenmeister Werner Götz zeichnete Stefan Zink und Wilfried Schwarz mit der silbernen Vereinsehrennadel in Silber nach 25 Jahren Mitgliedschaft aus. Der Schützenmeister verkündete, dass Tanja Hoffmann mit 387 von 400 möglichen Ringen den Vereinsmeistertitel errungen hat. "Sie ist unser aktuelles Aushängeschild, die mit einem Schnitt von 381 Ringen auch die Führende in den Rundenwettkämpfen des Schützengaus ist", schilderte der Schützenmeister.

Werner Götz erinnerte an das 60. Rettichschießen und an das Gauschießen, an dem sich die Segnitzer nicht beteiligt hatten. Die Gesellschaft beteiligte sich am Mainwiesenfest und in der Nachbarschaft das Richtfest des Dorfgemeinschaftshauses. Beim Bürger- und Königsschießen war die Beteiligung gut. Tobias Schober legte den Sportleiter-Bericht von Daniel Götz vor und informierte, dass drei Segnitzer, darunter auch die Schützenkönigin Tanja Hoffmann, sich bei den Gaumeisterschaften für die Bezirksmeisterschaften qualifiziert hatten.

Kassenwartin Andrea Baumann wies für 2018 einen dreistelligen Minusbetrag aus. Sie gab zu bedenken, dass die Gesellschaft seit Jahren beim Kirchweihschießen drauflege. Deswegen plädierte sie dafür, die Geldprämien etwas zu reduzieren um weiteres Minus in der Zukunft zu vermeiden. Schützenhauswart Thomas Baumann kündigte an, dass im Außenbereich heuer einiges an Arbeit ins Haus steht. Aus dem Bericht von Vergnügungswartin Silke Ziermann ging hervor, dass das Grillfest und das Sommerfest gut angenommen wurden und dass es noch Angebote einzuholen gebe für neue Bekleidung der Schützendamen.