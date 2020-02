Füttersee vor 51 Minuten

Mitglieder der Schützengesellschaft Füttersee geehrt

Am Freitag wurden bei der Jahresversammlung der Schützengesellschaft Füttersee zwölf Mitglieder für 25 Jahre Vereinstreue vom ersten Schützenmeister Michael Petschl und Gauschützenmeister Siegfried Weinig geehrt. Die Mitglieder erhielten die Ehrenurkunde und die silberne Ehrennadel sowie jeweils die Ehrennadel des Bayerischen und Deutschen Schützenverbandes, heißt es in einer Mitteilung an die Presse. Geehrt wurden Gertraud Winkler, Ernst Dürr, Georg-Günter Müller, Helene Bishop, Dietrich Ummelmann, Sabine Burkholz, Michael Hartmann, Claus Hünerkopf, Roland Schierer, Michael Reinlein, Fritz Dotterweich und Thomas Dotterweich.