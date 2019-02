Mitglieder bestätigen bisherigen Vorstand im Amt

Der Turn- und Sportverein Gnodstadt (TSV) wählte in seiner Mitgliederversammlung einen neuen Vorstand. Da alle bisherigen Verantwortungsträger wieder kandidierten, bestätigten 75 wahlberechtigte Mitglieder ihr Führungspersonal: Vorsitzender bleibt Alexander Mader, Stellvertreter Michael Krauß. Die Kasse führt Matthias Hofmann, die Schriftführung erledigen Stefan Botsch und Stefanie Barthel.

In seinem Rechenschaftsbericht hatte Mader auf das vergangene Jahr zurück geblickt. Der Faschingstanz war nicht so gut angekommen wie erwartet, das soll sich in diesem Jahr mit einer anderen Musikgruppe ändern. Als Volltreffer habe sich hingegen einmal mehr der gut besuchte Kinderfasching erwiesen. Maiwanderung, Dorffest, Kirchweihabend, Oktoberfest und Preisschafkopfturnier sowie Weihnachts- und Silvesterfeier nannte er als weitere gelungene Veranstaltungen des TSV.

Die aktuelle Mitgliederzahl bezifferte er nach 20 Austritten und 45 Neuaufnahmen mit 715.

Der Leiter der Fußballmannschaften Klaus Hofmann bilanzierte, dass die erste Mannschaft in die B-Klasse Ochsenfurt absteigen musste. Zur Saisonhalbzeit belegte sie den ersten Platz ohne Niederlage und erreichte den sofortigen Wiederaufstieg in die A-Klasse. Aktuell belegt die Mannschaft Platz 6.

Einen Aufstieg hätte auch die zweite Mannschaft verzeichnen können, doch blieb die zugesagte personelle Unterstützung aus Kleinochsenfurt aus und die Mannschaft ist zurzeit Tabellenletzter.

Der Vorsitzende beklagte in der Aussprache, dass die Zahl der Besucher bei den Freitagsstammtischen nachlasse. Daher überlege der Vorstand einen regelmäßigen Schafkopfabend einzuführen. Geprüft wird weiter, ob als Zugpferd für jugendliche Besucher eine Dartscheibe aufgehängt wird. Darüber wird der Vorstand in Kürze ebenso entscheiden wie über eine verbesserte Teilnahme der Sparten an den Weihnachtsfeiern.

Für die Stadt Marktbreit unterstrich deren zweiter Bürgermeister Herbert Biebelriether, dass die Zuwendungen der Stadt für die Förderung gut genutzt werde. Er rief dazu auf, nicht immer nur dann für den Verein tätig zu werden, wenn Hilfe gebraucht werde, sondern sich auch aus Eigeninitiative einzubringen. Da 2019 wieder ein Drachenbootrennen in Marktbreit stattfinde, würde er die Teilnahme eines TSV-Bootes begrüßen.