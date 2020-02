Kitzingen vor 1 Stunde

Miteinander statt gegeneinander ins neue Jahr

Erneut zeigten Bündnis 90/Die Grünen in Kitzingen, dass ein politischer Neujahrsempfang auch interessant und unterhaltsam sein kann, so eine Pressemitteilung. Unter dem Motto „Miteinander statt gegeneinander“ führte die ehemalige Kreissprecherin Andrea Drexelius durch die Veranstaltung, zu der sich neben interessierten Bürgern auch Politiker aus nah und fern in der Kitzinger Rathaushalle einfanden.