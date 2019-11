Mitarbeiter geehrt und verabschiedet

Zur Betriebsversammlung hatte das Kitzinger Unternehmen Lenz-Ziegler-Reifenscheid (LZR) eingeladen. Im Mittelpunkt stehen ein Rückblick und die Mitarbeiter.

Christian Reifenscheid ging in der Betriebsversammlung auf nachhaltiges Bauen ein, wie es in der Pressemitteilung heißt. Neben der Nutzung von recycelten Materialien beschäftige sich LZR auch mit verschiedenen Forschungsprojekten, wie beispielsweise der Nutzung von Asche, Müllschlacken und Schlamm. Sein Fazit: „Sand und Kies werden immer gebraucht.“

Sein Vater Hermann Reifenscheid, Geschäftsführer bei LZR, bestätigte den großen Bedarf an Sand und Kies beim Rückblick auf das Jahr. Mit Bravour hätten die LZR- Mitarbeiter wieder ein arbeitsreiches Jahr bewältigt, heißt es in der Mitteilung weite und: „Unser Erfolg steht im direkten Zusammenhang mit unseren Mitarbeitern.“ Fahrerschulungen und Weiterbildungen gehörten fest zum Jahresprogramm.

Die Baustellen, die allesamt im Umkreis von maximal 50 Kilometern liegen, erforderten wieder alle Kräfte, oft Samstagsarbeiten und ein Übermaß an Engagement von allen Mitarbeitern. Der Firmenchef: „Wir sind froh und stolz, so eine Mannschaft zu haben.“

Auch der Betriebsratsvorsitzende Markus Hein lobte, dass in allen Abteilungen 2019 wieder Hervorragendes geleistet worden sei und freute sich über personelle Verstärkung des LZR- Teams durch acht neue Mitarbeiter.

Vor dem gemütlichen Teil der Betriebsversammlung fanden die Ehrungen statt. Die LZR- Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre bei LZR erhielt der Baggerfahrer Peter Josephs. Bereits seit über 30 Jahren engagiert sich Elisabeth Ziegler für das Marketing im Unternehmen. Die Gesellschafterin erhielt die LZR- Ehrennadel in Gold. Seit 40 Jahren ist Angelika Schnurrer im Betrieb.

Mit einem gut gefüllten Rucksack werden bei LZR Mitarbeiter in den verdienten Ruhestand geschickt. In diesem Jahr waren es die Lkw- Fahrer Elmar Fröhlich und Erwin Melber, bei denen sich beide Geschäftsführer bedankten, heißt es am Ende der Mitteilung.