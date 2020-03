Kitzingen vor 1 Stunde

Mitarbeiter der Diakonie Kitzingen geehrt

In feierlichem Rahmen wurden langjährige Mitarbeiterinnen der Diakoniestation Kitzingen geehrt. Das Bild zeigt (vorne von links) Marianne Gegner (zehn Jahre Pflegefachkraft), Doris Reichert (zehn Jahre Pflegehilfskraft), Regina Roth (25 Jahre Verwaltung und Abrechnung) mit Pflegedienstleiterin Sandra Hager-Crasser. Ebenfalls geehrt wurden die stellvertretende Pflegedienstleiterin Tanja Schmidt (hinten links) und Sabine Seufert (hinten rechts) als Mitarbeitervertretung. Regina Roth wurde zudem mit großem Dank in den Ruhestand verabschiedet, heißt es in der Pressemeldung der Diakonie.