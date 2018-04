Mit sechs Kindern auf Wohnungssuche

Die Frühlingssonne hat wieder Leben in den Hof der Familie Mantlik in Willanzheim gebracht. Rund um einen Feuerkorb stehen Sofa und Bänke.

Treffpunkt für die Familie und Freunde der Kinder. Doch ungetrübt ist die Freude nicht, denn Olivia Mantlik und ihre vier Töchter und die zwei Söhne müssten das gemietete Haus wegen einer Eigenbedarfskündigung schon längst verlassen haben, finden aber keine andere Unterkunft im Landkreis.

Olivia Mantlik (49), die Köchin gelernt hat, ihre sechs bei ihr wohnenden Kinder, Steven (19), Pearl (18), Ruby (16), Jewel (14), Diamond (zwölf) und Sapphire (zehn), fühlen sich wohl in Willanzheim. Steven arbeitet als Kellner in Kitzingen, Pearl lernt Bäckerin in Markt Einersheim im zweiten Lehrjahr, die anderen besuchen die Realschule in Kitzingen, die Mittelschule in Iphofen beziehungsweise die Grundschule in Hüttenheim.

Ruby spielt in der Jugendmannschaft Willanzheim-Hüttenheim, Pearl stürmt für die Damenmannschaft in Frickenhausen, und Sapphire boxt in Kitzingen.

Schicksalsschlag

Seit sechs Jahren wohnt die Familie in Willanzheim. Sie kam nach einem schweren Schicksalsschlag dort hin. Wer ihre Eltern sind, weiß Olivia Mantlik nicht, außer dass sie in Würzburg geboren wurde und ihre Mutter Deutsche ist. Sie war von Erwin und Sieglinde Ganzmann aus Steppach, einem Ortsteil von Pommersfelden, adoptiert worden.

Und Roland Ganzmann, der Sohn ihrer Adoptiv-Familie, war es dann, der das Haus in Willanzheim gekauft und ihnen vermietet hat. In Ganzmanns Firma arbeitet Olivia Mantliks ältester Sohn Patrick (29), der sein Patenkind ist. Patrick wohnt nicht mehr bei seiner Mutter und seinen Geschwistern.

Auto gekauft

Er habe damals helfen wollen, sagt Roland Ganzmann, auch ein Auto habe er für die Familie gekauft. Ebenso viel Geld in das Haus investiert. Dieses möchte er nun für sich als Altersruhesitz nutzen, weswegen er Eigenbedarf angemeldet hat.

Er habe es sich nicht leicht gemacht, versichert Ganzmann im Gespräch mit dieser Redaktion. Und verschweigt auch nicht die Probleme, die ihm Olivia Mantlik gemacht hat. Das waren zum Beispiel nicht bezahlte Müllgebühren, was auch Olivia Mantlik einräumt.

So sucht sie seit Mai 2017 eine neue Bleibe. Sie schaltete Anzeigen in der Zeitung, für die sie als Zustellerin arbeitet, und im Internet und sucht selbst nach Angeboten.

Nur Absagen

Gefragt habe sie schon überall, aber: „Es kommen nur Absagen“, erzählt sie. Sie sucht einen kleinen Bauernhof, so einen wie in Willanzheim – ein solcher ist ihr schon im südlichen Landkreis für 130 000 Euro zum Kauf angeboten worden. Oder ein Haus mit Hof und Garten, denn Hund „Buddy“ sollte mit, ist er doch gleich alt wie Diamond und so etwas wie sein kleiner Bruder. „Wir würden hier rausgehen, doch es ist verdammt schwer, ein Haus zu finden“, sagt Pearl.

Das „Rausgehen“ hätte schon Ende November vergangenen Jahres sein sollen, doch ohne neue Bleibe ging es nicht. Eine neue Frist gibt es noch nicht. Olivia Mantlik lässt sich anwaltlich vertreten.

Gibt es eine Bleibe?

Sie hofft, im Landkreis Kitzingen eine Bleibe zu finden. Bürgermeisterin Ingrid Reifenscheid-Eckert kennt die Familie und weiß, dass sie auf Wohnungssuche ist.

Doch die Gemeinde hat keinerlei Räume, in der die Familie unterkommen könnte. Es gebe zwar leer stehende Häuser, aber bei den Besitzern dürfte die Familie selbst schon nachgefragt haben, vermutet die Bürgermeisterin.