Mit einem Schlag ein Auto gewinnen

Wer Golf spielt, träumt vom Hole-in-one: Den Ball vom Abschlag mit einem Schlag im Loch zu versenken. Das Glücksgefühl wird dabei noch größer, wenn der Spieler ein Auto gewinnen kann. Wolfgang Latussek, Geschäftsführer vom IWM-Autohaus in Würzburg, macht's möglich. Sogar zweimal: Wer am Samstag , 21. Juli, beim Turnier des Golfclubs Kitzingen als Erster an Bahn fünf ein Hole-in-one schafft, gewinnt einen Jeep Compass im Wert von 29 000 Euro. Das gilt auch für das Herrengolf am Mittwoch, 1. August, ebenfalls auf dem Platz des Kitzinger Golfclubs.

Laut einer Pressemitteilung können 112 Spieler an beiden Turnieren teilnehmen. Am Samstag geht es um 10 Uhr auf den Platz, am Mittwoch um 13 Uhr. Am Abschlag von Bahn fünf wird ein Gerüst aufgebaut, sodass zwei Kontrolleure auch genau den eventuellen Glücksschlag beobachten können.

Egal, ob die zwei Jeeps einen neuen Besitzer finden oder nicht: Für die Gewinner in den unterschiedlichen Spielklassen gibt es Sachpreise, die ebenfalls das Autohaus stellt.

Informationen und Anmeldung: Golfclub Kitzingen Lailachweg 1, Tel. (0 93 21) 49 56, E-Mail: info@golfclub-kitzingen.de, Internet: www.golfclub-kitzingen.de .