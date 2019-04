Mit einem Kanzler in die Amtszeit

Zwei Jahre lang hat Annika Zippelius die Weinlagen Schwanleite und Küchenmeister, die Winzer und die Gemeinde als Weinprinzessin repräsentiert. Viel war sie im Zeichen der Krone unterwegs. Nun gab sie diese nach vielen herzlichen Worten des Dankes an die 19-jährige Damaris Heß weiter.

"In meiner Zeit als Rödelseer Weinprinzessin durfte ich viele Leute kennenlernen", freute sich Annika Zippelius in ihrem Rückblick. Auch habe sie wunderbare Momente erlebt. Als besonderer Termin ist ihr zum Beispiel der Bayerische Sportpreis in München in Erinnerung geblieben, wo sie bekannte Sportlerinnen und Sportler treffen durfte.

Weinfeste, Weinwandertage, die BR-Radltour oder das Drachenbootrennen waren nur einige der weiteren Termine, die sie in ihrer Amtszeit absolviert hatte, entweder mit anderen Weinhoheiten oder auch mit Bürgermeister Burkhard Klein.

Auch wenn sie Rödelsee oft in anderen Orten und Städten vertreten hatte, ihre Heimat habe sie nie vergessen. Auch bei den örtlichen Veranstaltungen sei sie als Weinprinzessin präsent gewesen. Natürlich auch beim eigenen Weinfest. Ihre Termine ließ sie nochmals in Bildern Revue passieren.

Ihre Nachfolgerin Damaris Heß arbeitet als Rechtsanwaltsfachangestellte in einer Würzburger Kanzlei. Der ein oder andere kennt sie von diversen Auftritten mit der Winzerkapelle. Dort spielt sie schon seit ihrem neunten Lebensjahr Klarinette und seit vier Jahren auch Saxophon. Außerdem ist Damaris Heß schon ihr zweites Jahr in der Burschenschaft aktiv. Ihr Dank galt ihrer Vorgängerin und Großcousine, die sie schon im Vorfeld auf Veranstaltungen mitgenommen habe und sie in das Amt reinschnuppern hat lassen.

Damaris Heß freut sich, das Amt der Rödelseer Weinprinzessin übernehmen zu dürfen und somit den Ort mit seinen Weinen vertreten und repräsentieren zu können. Mit ihrem Krönungswein, einem 2017er Kanzler Spätlese von der Rödelseer Schwanleite, stieß sie mit den Gästen der Krönungsfeier an.