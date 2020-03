Mit den Schützenzwergen gut aufgestellt für die Zukunft

In einem gut gefüllten Schützenraum eröffnete der 1. Schützenmeister Tobias Maier die Jahresversammlung der Schützengilde Rüdenhausen. Er konnte auf ein gutes und erfolgreiches Jahr 2019 zurückblicken.

Die Schriftführerin Heike Weidt zeigte die Erfolge der Schützen beim Neujahrs-, Oster- und Friedrichsbergschießen auf, heißt es in einer Pressemitteilung. Sie erwähnte das Vereins- und Bürgerschießen, bei dem die Teilnehmerzahl von 79 Schützen im vergangenen Jahr weiterhin sehr schlecht war. Auch die erstmals angebotene Wahlmöglichkeit aufgelegt zu Schießen brachte nicht das Gewünschte mehr an Teilnehmern.

Luftpistolen-Mannschaft ist auf Platz eins

Am Königsschießen nahmen 41 Schützenmitglieder teil und am Schützenball spielten wieder die „Schwarzier Buam“. Kassier Günther Meinl las letztmalig den Kassenbericht vor und konnte ein sehr gutes, positives Ergebnis verbuchen. Die Sportleiterin Corinna Hungbaur berichtete von allen Mannschaften, die sich meist auf den mittleren Tabellenplätzen befinden. Die Luftpistolen-Mannschaft befindet sich aktuell sogar auf dem ersten Platz. Stolz sind die Jugendleiter Corinna Hungbaur und Kay-Yvo Baudler, dass sie es geschafft haben über das Schnupperschießen 2019 die Schützenzwerge im Alter von 6 bis 13 Jahren zu gründen, welche bereits gute Ergebnisse am Lichtgewehr und Blasrohr erzielen.

Für 25 Jahre Mitgliedschaft im Verein wurden Andrea Bock, Marianne Weiß und der amtierende 1. Schützenmeister Tobias Maier geehrt.

Bei den Wahlen wurde Tobias Maier (1. Schützenmeister) und Uwe Pfeiffer (2. Schützenmeister) wiedergewählt und Daniela Ihrig wurde als neue Kassierin gewählt. Günther Meinl schied nach 43 Jahren als Kassier aus und erhielt zum Abschluss noch ein Geschenk für seine ehrenamtliche Tätigkeit. Das Amt der 2. Kassierin übernimmt zukünftig Anne Winter. Wiedergewählt wurden Heike Weidt (Schriftführerin), Corinna Hungbaur (Sport- und stellvertretende Jugendleiterin), Kay-Yvo Baudler (Jugendleiter), Fabian Kern (Beisitzer). Neu ins Vorstandsgremium wurde Walter Weickert (Beisitzer) gewählt.

Kirchweih ist größtes Event im Jahr

Nachdem sich viele mit den neuen Ständen angefreundet haben und hier auch alle Arbeiten abgeschlossen wurden, steht wieder der Fokus auf dem Vereinsleben. Größter zu stemmender Posten ist weiterhin die Kirchweih im Schlosspark, bei der immer wieder viele freiwillige Helfer benötigt werden.

Auch ein Newsletter für die neusten Informationen und Hinweise auf Veranstaltungen wurde eingeführt und erfreute sich großer Beliebtheit. Der Schützenball 2020 findet am 3. Oktober mit dem Musikduo „Cocktail“ statt.