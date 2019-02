Mit dem gebrauchten Opel nach Bella Italia

Das Lokalkolorit stand im Mittelpunkt der VdK-Landkreisfaschingssitzung, der in 16. Auflage vor vollem Haus in der Albertshöfer Gartenlandhalle über die Bühne ging. Dabei setzten die Gastgeber der Faschingsgesellschaft Höpper-Elfer auf so viele Einheimische wie seit langer Zeit nicht mehr. Ihnen war der Applaus des Publikums und Küsschen und Orden vom Prinzenpaar Julia Sieber und Konrad Nehm sicher.

"Das zeigt, welch tolle Jugendarbeit im Höpper-Elfer geleistet wird", befand Philipp Wenkheimer und gab sich stolz auf den Nachwuchs wie das achtährige Tanzmariechen Mila Hauke, die viel Applaus erntete. In großer Mannschaftsstärke traten die Bobberlie mit 33 Mädchen und Buben auf. Sie tanzten in ihren weißen Kleidchen als Schneeflocken auf der Bühne. Die 13 Jungs der Wild Boys kamen als Roboter und nach ihnen hatten die jungen Damen der Minis ihren Auftritt. Noch dynamischer die Juniorenschautanzgruppe und die Prinzengarde. "Das ist der Wahnsinn, was ihr jedes Jahr mit Eigengewächsen auf die Beine stellt", zollte VdK-Kreisvorsitzender Hartmut Stiller dem Höpper-Elfer Respekt.

Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai freute sich über das volle Haus und wünschte der VdK-Familie einen Nachmittag voller Spaß und närrischen Humor und tänzerischen Aufführungen. "Vielen Dank für die gute Zusammenarbeit schon seit 16 Jahren", wandte sich Hartmut Stiller an die Gastgeber mit Gesellschaftspräsident Elmar Gimperlein und dem seit dieser Session fungierenden Sitzungspräsidenten Philipp Wenkheimer. Für ihr Engagement gab es noch Sessionsorden für die Kreisvorstandsmitglieder Hartmut Stiller, Helmut Schleyer, Ingrid Jordan, Karl Memmel, Ruth Bock, Anneliese Sternecker, Helga Renner, den Ehrenvorsitzenden Gustav Patz, Kreisgeschäftsführer Klaus-Peter Mai und den stellvertretenden Landrat Robert Finster.

Der kleine Noah Sattes stand erst zum zweiten Mal in der Bütt und feixte gleich richtig los. Der Zehnjährige schilderte seine Leiden als Schuljunge, der leider jeden Morgen rausgehauen und dann von der Lehrerin geschimpft werde: "Dein Vater stinkt nach Geld, die Mutter stinkt nach Creme und du stinkst vor Faulheit". Die Jugendliche Emmi Wendemuth beschäftigte sich mit ihrem Weg zum Führerschein, den sie bei Nicole Starkmann in Etwashausen gemacht habe. Sie begann ihre Fahrkünste auf ihrem "Hobel, einen Gebrauchten von Opel". Auch auf einem Großparkplatz habe sie ihre Mühe gehabt, ihr Fahrzeug wieder zu finden, was ihr erst gelang, nachdem sie ihr Bruder Justus auf seine Schultern genommen hatte. Sie sinnierte, wie schön es in Bella Italia sei und nahm den Justus mit auf die Reise dorthin.

Nicole Starkmann stand in ihrem schwarzen Hochzeitskleid in der Bütt und bekannte, auf Gentlemen der alten Schule zu stehen. Bei der ehemaligen Gärtnerkönigin aus Etwashausen hatte der Peter aus der Kitzinger Siedlung das Rennen gemacht. Ihn hatte sie im vergangenen Jahr geheiratet, aber mit einer nicht so pompösen Feier wie Prinz Harry und seine Meghan in England. Denn ihr knausriger Peter habe fast alles für überflüssig gehalten und meinte sogar: "Den Friseur kannst dir spar', du hast doch schöne Haar". Selbige Spartaktik habe er oder auch bei seinen Hochzeitsschuhen angewandt, "denn die waren schick und vom kik".

In Albertshofen tanzen nicht nur Mädchen und Frauen, sondern auch einige Männer. Das bewiesen die Herren des Männerballetts, die sich als sehr gelenkig entpuppten. Sehenswert war auch die Vorstellung der Senk- und Spreizfußhopsers. Klamauk pur war die Darbietung der Achter-Bütt, die vorführte, wie es nach einer stundenlangen Faschingssitzung auf dem Männerklo aussieht. Mit heruntergelassenen Hosen hinter einer Wand zur Abdeckung besangen die Elferräte Niko Uhl, Frank Gimperlein, Christian Gimperlein, Christoph Bayer, Stefan Kufner den Blasendruck und Aussetzer ihres Sitzungspräsidenten. Daniel Bayer las den Elferräten die Leviten und das Publikum amüsierte sich köstlich.