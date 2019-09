Mit dem besten Schuss zur Bürgerkönigin

Höhepunkt des letzten Kirchweihfesttages in Markt Einersheim ist die Vorstellung des Bürger- und des Jugendkönigs aus dem Kirchweihbürgerschießen des Gräflichen Schützenvereins Markt Einersheim. Schützenhauptmann Rudolf Hein und Erste Schützenmeisterin Sabine Wirth stellten auf der Musikbühne Lara Becker als Bürgerkönigin 2019 vor. Sie erzielte einen bemerkenswerten 11,6-Teiler und damit die Bürgerkönigswürde. Erster Ritter wurde Steffen Schran mit einem 20,7-Teiler, Zweiter Ritter wurde Christian Bauer mit einem 51,3-Teiler. Die Jugendkönigswürde sicherte sich Tim Klein mit einem 93,2-Teiler. Erster Ritter wurde Noel Mohr mit einem 111,6-Teiler, Zweiter Ritter wurde Janik Stadtmüller mit einem 128,7-Teiler. Am Bürgerschießen beteiligten sich 42 Erwachsene und elf Jugendliche. Die Preisverteilung findet am 27. September um 19 Uhr im Schützenhaus statt.