Mit dem Rad zur Arbeit: Start am 1. Mai

Mit der Radsaison startet auch im Landkreis Kitzingen wieder die Mitmachaktion der AOK und des Allgemeinem Deutschen Fahrradclubs (ADFC) am Dienstag, 1. Mai, und läuft bis 31. August. Wie die AOK Würzburg mitteilt, ist die Anmeldung bereits online unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de möglich. Nach der Anmeldung haben die Teilnehmer ab dem 1. Mai vier Monate Zeit, an mindestens 20 Tagen den Weg zur Arbeit mit dem Rad zurückzulegen. „Auch Pendler können sich an der Aktion beteiligen“, wird der Würzburger AOK-Chef Horst Keller zitiert. Wer seinen Aktionskalender mit den gekennzeichneten Radtagen bis zum 17. September bei der AOK abgibt, hat die Chance, beispielsweise eine Reise zu gewinnen. (ret)