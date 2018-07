Rödelsee vor 1 Stunde

Mit dem Rad durch den Steigerwald

Kürzlich fand wieder die Steigerwald Radrunde statt. Es wurden eine Rennradrunde mit 86 Kilometern, eine Rennradrunde mit 121 Kilometern und eine Mountainbikerunde mit knapp 60 Kilometern angeboten, schreibt der TG-Velo Kitzingen in einer Pressemitteilung. Die Touren gingen alle bis weit in den Steigerwald hinein. Mittagspause war beim Gemeindefest in Scheinfeld und Schlusshock im Biergarten auf dem Schwanberg. Bei strahlendem Sonnenschein und frischem Ostwind haben auf allen drei Touren zusammen knapp 90 Fahrer teilgenommen. Bei der großen Rennradrunde war Johann aus Oberscheinfeld der Guide, bei allen anderen Touren waren es TG-Velo Fahrer.