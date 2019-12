Willanzheim vor 1 Stunde

Mit dem Nachtwächter durch die Gassen von Würzburg

Auf Einladung des katholischen Frauenbundes Willanzheim begaben sich 52 Teilnehmer in den vorweihnachtliche Trubel Würzburgs. Auf dem Programm stand eine Nachtwächterführung durch die abendlichen Gassen von Würzburg, so eine Pressemitteilung. In fränkischer Mundart, humorvoll verpackt, erfuhr die Gruppe kulturelle und geschichtliche Ereignisse der Stadt. Zuvor konnten die Teilnehmer sich auf dem Weihnachtsmarkt umschauen oder einen Bummel durch die Geschäfte unternehmen. Dass der Bus bis auf den letzten Platz besetzt war, freute besonders die Organisatorinnen Doris Dorsch und Sigrid Hein.