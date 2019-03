Mit dem Motorrad auf dem Golfplatz

Zwischen Sonntag, 18 Uhr und Montag, 10 Uhr, ereignete sich in Mainsondheim am Golfplatz eine Sachbeschädigung, heißt es im Polizeibericht. Unbekannte Täter fuhren nach Vermutungen der Polizei mit einem Motorrad auf der Grünfläche am Loch 3 herum. Dadurch wurde das Grün erheblich beschädigt. Es entstand Schaden von etwa 2000 Euro. Hinweise an die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel.: (09321) 1410.