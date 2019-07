Kitzingen vor 1 Stunde

Mit dem KDFB auf Reisen

Die Frauen vom katholischen Frauenbund aus Kitzingen haben in diesem Jahr eine viertägige Reise in die Bergwelt Tirols gemacht. Die Gruppe besichtigte das Alpinarium in Galtür, wo immer noch vieles an das Lawinenunglück von 1999 erinnert. Anschließend fuhren die Frauen die Silvretta Hochalpenstraße. Ein traumhafter Panoramablick in die Hochgebirgslandschaft und auf den eingebetteten Silvrettasee erfreute alle bei Sonnenschein, heißt es in der Mitteilung. Weiter im Programm ging es dann am Samstag mit der Fahrt über den Reschenpass. Ein Besuch der kleinsten Stadt Südtirols Glurns und ein Abstecher in die Schweiz nach Samnaun mit ein bisschen Shoppen im Zollausschussgebiet durfte nicht fehlen. Höhepunkt der Reise war das Wellnesshotel in Ried/Oberinntal. Die Teilnehmerinnen wurden mit kulinarischen Köstlichkeiten verwöhnt und auch sonst blieben keine Wünsche offen. Nach dem Gottesdienst in der katholischen Kirche von Ried fuhr man am Sonntag mit guter Laune und vielen schönen Eindrücken nach Hause.