Volkach vor 46 Minuten

Mit dem Handy den Parkschein bezahlen

Einmal mehr darf sich der Stadtrat Volkach in seiner Sitzung am Montag, 9. Juli, (19.30 Uhr) mit dem Thema Parken befassen, dieses Mal mit dem Bezahlen per Smartphone-App. Keven Lehmann von der Firma ght Elektronik im Verkehr aus Nürnberg stellt den Räten das System „Parkster Handyparken“ für eine „zeitgemäße Möglichkeit des Bezahlens“ vor. Die Parkscheinautomaten müssten zwar weiter behalten werden, können aber bei Ausfall oder Defekt eingespart werden. Der Rat soll darüber entscheiden, ob ein Einsatz in der Innenstadt oder etwa auch am Wohnmobilstellplatz gewünscht ist.