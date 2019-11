Wiesentheid vor 19 Minuten

Mit ausparkendem Open zusammengestoßen

In der Korbacher Straße in Wiesentheid kam es am Mittwochmorgen auf einem Parkplatz zu einem Verkehrsunfall. Ein 90-Jähriger missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt eines ausparkenden Opels. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden von etwa 1600 Euro.