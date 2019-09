Biebelried vor 49 Minuten

Mit Wildschwein zusammengestoßen

Am Dienstagabend fuhr eine 60-Jährige mit ihrem Peugeot die Bundesstraße 8 von Biebelried aus in Richtung zur A 3 entlang. Hier wechselte ein Wildschwein über die Fahrbahn und wurde von dem Wagen erfasst. Das Tier überlebte den Aufprall nicht. Am Auto entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 3000 Euro.