Mit Steinpyramiden die Natur schützen

Zierrasen ist out: Nicht erst seit dem erfolgreichen Volksbegehren „Artenschutz“ sind insektenfreundliche Wiesen, Ackerränder und Gärten wieder im Kommen. Immer mehr Gartenfreunde lassen sich deshalb vom Konzept des Naturgartens begeistern. Daniel Jakumeit stellt seinen Garten „Hortus Vivus“ bei Leipzig vor: Aus einem eintönigen Zierrasengarten entstand im Laufe von etwa vier Jahren ein lebendiger, artenreicher Naturraum. Dort finden sich ein Naturteich, Totholz, Nisthilfen für Insekten und Wildbienen, Wildstauden, Trockenmauern, heimische Gehölze und vieles mehr. „Jeder Naturfreund kann sich seine eigene Oase mit einfachen Mitteln erschaffen“, so Jakumeit, der seinen Garten nach dem 3-Zonen-Konzept von Markus Gastl entwickelt hat. Gastl ist zu einem Vortrag auf Einladung der Volkacher Grünen in Volkach zu Gast und referiert zum Thema „Insektenfreundliche Gärten – was kann ich tun?“ am Sonntag, 24. März, um 18 Uhr im katholischen Pfarrheim Volkach, Engertstraße 9, Eintritt frei. Weitere Informationen auch unter www.hortus-netzwerk.de