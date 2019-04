Mit Spaß und Freude in den Vorstand

Viele junge Obervolkacher haben Lust darauf, das Leben in der Gemeinschaft im Dorf aufrecht zu erhalten und schöner zu gestalten. In der Generalversammlung der katholischen Landjugend Obervolkach übernahmen engagierte Nachwuchskräfte das Ruder der Vereinigung. Neuer Vorsitzender ist Sebastian Pollex, seine Stellvertreterin Christin Kopala.

Nachdem der bisherige Vorsitzende Ramon Lorenz und dessen Stellvertreterin Emma Endres bei den Neuwahlen nicht mehr antraten, waren schnell Nachfolger gefunden. Auch die weiteren Posten des Vorstands waren zügig besetzt. Zusammen mit Sebastian Pollex und Christin Kopala arbeiten künftig Schriftführerin Lena-Sophie Kraus und Kassier Kilian Fuchs im Vorstandsteam eng zusammen. Mit im Führungsboot sitzen als Beisitzer Anna-Lena Kopala, Franziska Kirchner und Philipp Keller. Als Kassenprüfer wurden Christian Krapf und Jonas Thaler gewählt.

Dass der Einsatz der jungen Gemeinschaft im Ort anerkannt wird, zeigte die Anwesenheit mehrerer Vereinsvorsitzender aus dem Dorf bei dem Treffen. So waren Vertreter der Karnevalsvereinigung, der Feuerwehr, des Winzervereins und des Sportvereins ins Pfarrheim gekommen.

In ihrem Tätigkeitsbericht ging die scheidende zweite Vorsitzende Emma Endres auf die Unternehmungen in der Landjugend in den vergangenen zwölf Monaten ein. Höhepunkte im unterhaltsamen Programm waren unter anderem eine Klammwanderung in Österreich und eine abenteuerliche Rafting-Tour in Berchtesgaden. Im Dorf standen Sonnenwendfeuer und die Mithilfe beim Weinfest im Mittelpunkt. Mit Blick auf die zukünftigen Unternehmungen appellierte der neue Vorsitzende Pollex an die Anwesenden, sich an den Gruppenstunden verstärkt zu beteiligen.