Mit Schwung in die Freiheit

Mit einem Eröffnungstanz begann am Mittwochabend die feierliche Entlassung der Klasse 9a der Rudolf-von-Scherenberg-Mittelschule Dettelbach.

Im Anschluss führtn Nina Zehnter und Petrit Berisa durch den Abend. Grußworte richteten der stellvertretende Bürgermeister Herbert Holzapfel sowie die Elternbeiratsvorsitzende Susanne Emmerling an die Gäste. Den Absolventen wünschten beide alles Gute und viel Erfolg auf ihrem weiteren Lebensweg.

Schulleiter Thomas Riehle blickte mit Freude auf das Abschlussergebnis. Alle Schüler konnten den erfolgreichen Abschluss der Mittelschule erreichen und auch das Quali-Ergebnis kann sich mit einer Quote von 76,5 Prozent sehen lassen. Tenor seiner Rede war das Thema „Freiheit“. „Ab morgen habt ihr die Wahl, ihr könnt selbst entscheiden, was ihr macht“, so der Rektor. An vier Schüler, die sich besonders intensiv in die Vororganisation der Abschlussfeier einbrachten, verlieh er abschließend einen Schulpreis.

Im weiteren Verlauf blickten die Schüler Lauro Heltner und Lucas Stahl auf einige markante Ereignisse des vergangenen Schuljahrs, wie die Abschlussfahrt nach Berlin zurück. Ein herzliches Dankeschön des Abschiedsjahrgangs wurde in Form netter Wort und kleiner Präsente an alle Lehrkräfte gerichtet. Dabei wurde der Klassenleiter Joachim Sinn mit unzähligen Radieschen – seinem Lieblingspausensnack - überrascht. In seiner anschließenden Rede verglich er seine Schüler mit einer Sternschnuppe, ein Steinchen, das unscheinbar herumschwirrt und dann plötzlich, beim Eintreten in die Erdatmosphäre, hell aufleuchtet. Ein solches Aufleuchten wünschte er den Entlassschülern beim Gehen der nun kommenden Wege.

Musikalisch umrahmt wurde der Abend mit Klavierstücken von Samuel Simolli und Lehrerin Ingeborg Braun-Scheubeck. Mit Sektempfang und einem üppigen kalten Buffet klang der Abend in der Schulmensa aus.

Die Absolventen:

Jana Barthel (Dettelbach), Leonie Glaser (Nordheim), Chiara Harder (Schernau), Denise Mayer (Mainsondheim), Klara Meusert (Fahr), Julie Neckermann (Sommerach), Constance Schweigerdt (Schwarzach), Nina Zehnter (Sommerach), Lucas Baur (Astheim), Orlando Brzoska (Euerfeld), Lauro Heltner (Dettelbach), Marco Müller (Schernau), Maximilian von Rothkirch und Panthen (Sommerach), Leon Ruß (Hörblach), Petrit Berisa (Dettelbach), Samuel Simolli (Brück) und Lucas Stahl (Dettelbach).