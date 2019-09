Iphofen vor 15 Minuten

Mit Sattelzug Vorfahrtsberechtigten übersehen

Am Montagmorgen fuhr eine 24-Jährige mit einem Sattelzug die Frankenbergstraße in Iphofen in Richtung Breitbachstraße entlang. An der Einmündung wollte sie nach links abbiegen, übersah dabei einen vorfahrtsberechtigten Mercedes und stieß mit diesem zusammen. An den Fahrzeugen entstanden laut Polizeibericht Schäden von etwa 11 000 Euro.