Kitzingen vor 1 Stunde

Mit Salut in die Innenstadt

Am Fronleichnamstag waren die Mitglieder der königlich privilegierten Schützengesellschaft von 1408 Kitzingen nach der Fronleichnamsprozession unterwegs, um unter den Klängen des Kolping-Musikcorps die neuen Majestäten am historischen Rathaus abzuholen, teilen die Schützen mit. In Vertretung des Oberbürgermeisters und Schützenkommissars Siegfried Müllerempfing Bürgermeister Stefan Güntner die Schützen. Nach den Grußworten des Bürgermeisters, dem obligastorischen „ Guten Morgen Schützen“ - „ Guten Morgen Majestäten“ und dem Ehrensalut des Salutkommandos gab es den traditionellen Schoppen der Stadt Kitzingen. Nach einer Rast bei der Feuerwehr Kitzingen ging es zu Königsmahl weiter ins Schützenhaus, wo der Zug mit Böllerschüssen begrüßt wurde.