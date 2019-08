Kitzingen vor 1 Stunde

Mit Oldtimer-Bus auf Nostalgiefahrt durch Franken

Durch's Land der Franken fahren lautete das Motto des Kitzinger CSU Ortsverbandes und der Senioren-Union im Oldtimer-Bus mit Panorama-Verdeck. Vorbei an Weinbergen und Streuobstwiesen rollte der Bus durch eine Vielzahl schmucker Dörfer. Nach einem Abstecher in Schonungen und Schweinfurt wurde die Wernecker Bierbrauerei erreicht. Im Anschluss an die Führung durch diese älteste Privatbrauerei in der Region Schweinfurt, verkosteten die Reiseteilnehmer im Biergarten des Brauereigasthofes, neben fränkischer Küche, auch gleich diverse Bierspezialitäten.