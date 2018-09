Wasserberndorf vor 1 Stunde

Mit Motorrad gestürzt

Ein 44-jähriger Motorradfahrer fuhr am Mittwochnachmittag auf der Staatsstraße von Schlüsselfeld in Richtung Wasserberndorf. In einer Linkskurve geriet er laut Polizeibericht auf das Bankett und kam ins Schleudern. Im Anschluss rutschte er in den angrenzenden Straßengraben und überschlug sich mehrmals. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in die Uni-Klinik Würzburg eingeliefert werden. Der Schaden beläuft sich auf 3000 Euro.