Mit Lkw im Straßengraben festgefahren

Ein 59-Jähriger geriet mit seinem Lkw am Donnerstagfrüh auf der Bundesstraße 22 zwischen Neuses am Sand und Stadelschwarzach aus Unachtsamkeit auf das rechte Bankett, der Lkw rutschte anschließend in den angrenzenden Straßengraben. Eine Abschleppfirma barg den Lkw, dafür musste die Bundesstraße kurzzeitig gesperrt werden. Der Lkw blieb unbeschädigt. Den Schaden an einem umgefahrenen Leitpfosten bezifferte die Polizei mit etwa 100 Euro.