Escherndorf vor 1 Stunde

Mit Lkw an Dachrinne hängen geblieben

Am Montagmorgen fuhr ein 19-Jähriger mit seinem Lkw in Escherndorf auf der Astheimer Straße. Aus Unachtsamkeit blieb der Mann mit der Oberkante des Lkw an der Dachrinne eines Einfamlienhauses hängen. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden von etwa 3000 Euro.