Mit Krankenfahrstuhl gestürzt

Eine 82-jährige Rentnerin, die am Donnerstagnachmittag auf dem Gehweg in der Straße Am Bahnhof in Wiesentheid mit einem dreirädrigem, elektrisch betriebenen Krankenfahrstuhl unterwegs war, kam aus bisher ungeklärter Ursache ohne Fremdbeteiligung zu Sturz. Die Frau fiel laut Polizeibericht zusammen mit ihrem Gefährt auf den Gehweg und verletzte sich schwer. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uni-Klinik Würzburg gebracht werden. Der Schaden am Krankenfahrstuhl beträgt 500 Euro.