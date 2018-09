Mit Kleinkraftrad auf Trauben ausgerutscht

ARCHIV - Eine junge Frau schneidet am 10.09.2014 am Rande der offiziellen Eröffnung der fränkischen Weinlese 2014 in der Lage am Würzburger Stein bei Würzburg (Bayern) Trauben der Sorte Silvaner. Foto: David Ebener/dpa (zu dpa "Trockenheit könnte fränkischen Winzern «genialen Jahrgang» bringen" vom 23.07.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit