Mit Kindern Weihnachtsfreude erlebt

Der Musiker Mike Müllerbauer und sein Keyboarder Andy verstanden es, beim Mitmach-Konzert in Geiselwind die zahlreichen Kinder und Familien mitzureißen, heißt es in einer Pressemitteilung. Ihr Programm war eine Mischung aus witzigem Entertainment und fetzigen Liedern. Für die letzten fünf Lieder kamen 18 Kinder der Grundschule Geiselwind und 19 Kinder vom Abtswinder Kinderchor auf die Bühne. Sie hatten mit Pfarrer Hans Gernert und Renate Hagen beziehungsweise mit Elisabeth Zehnder die Lieder und Bewegungen dazu eingeübt. Die Idee zu diesem Angebot für Familien kam von Irmtraud Väth. Bei der Organisation arbeiteten die evangelische Pfarrei Rehweiler, die katholische Pfarrei Geiselwind, der CVJM-Haag, die Landeskirchlichen Gemeinschaft Wasserberndorf und Manuela Strohofer eng zusammen. Am Samstag, 30. November, sind fast dieselben Akteure – der CVJM, die LKG und der Kirchenvorstand Rehweiler – mit einem Stand und der Möglichkeit zum Stockbrot-Backen auf dem Geiselwinder Weihnachtsmarkt vertreten.