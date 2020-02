"Mit Himmelsmacht und Höllenfeuer noch zwei Mal zu sehen

Die Theatergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Abtswind führt im Haus des Gastes am Wochenende noch einmal die himmlisch-höllische Komödie „Mit Himmelsmacht und Höllenfeuer“ auf. Die Handlung spielt im Biergarten der Gaststätte zum Roten Ochsen.

Da das Geschäft schlecht geht, betet die Wirtin Mechthild Brettschneider um göttlichen Beistand, der dann in Form des Engels Angelo auch eintrifft. Natürlich kann da die dunkle Seite der Macht nicht weit sein und Teufel Sam reist auch an. Die beiden ziemlich besten Feinde schließen eine Wette ab, wer denn nun am Ende seine jeweilige Aufgabe am besten lösen wird.

Die Aufführungen finden am Samstag und Sonntag, 22. und 23. Februar, statt. Beginn ist am Samstag um 19 Uhr und am Sonntag um 18 Uhr. Karten sind im Vorverkauf erhältlich im Kräuter-Teeladen Kaulfuss, Ebracher Gasse 13, Tel.: (09383) 99797.