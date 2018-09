Volkach vor 3 Stunden

Mit Fahrradfahrerin zusammengestoßen

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 84-jähriger Autofahrer in Volkach auf der Georg-Benz-Straße und wollte in die vorfahrtsberechtigte Bahnhofstraße einfahren. Dabei übersah er laut Polizeibericht eine 16-jährige Fahrradfahrerin, die auf der Bahnhofstraße unterwegs war, und stieß mit ihr zusammen. Die Schülerin zog sich leichte Verletzungen zu und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Der Schaden beläuft sich auf 450 Euro.