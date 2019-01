Mit Böller Briefkasten gesprengt

Am Dienstagnachmittag gingen drei Jungs auf "Spreng-Tour", berichtet die Polizei. In der Keerlstraße in Marktsteft steckten die Jugendlichen einen China-Böller in einen Briefkasten. Durch den Knall aufgeschreckt sah der Anwohner aus dem Haus und entdeckte den beschädigten Briefkasten. Er nahm die Verfolgung der Jungs auf und hörte dabei einen weiteren Knall. Er konnte die Bande schließlich stellen.

Die Polizei fand noch weitere Böller, übernahm die Jugendlichen und überstellten sie an ihre Eltern. Die drei 15- und 16-jährigen Jungs müssen nun mit einer Anzeige wegen Sachbeschädigung und eines Verstoßes nach dem Sprengstoffgesetz rechnen. Der Schaden beträgt etwa 100 Euro.