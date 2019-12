Kitzingen vor 42 Minuten

Mit Auto gegen Moped gestoßen

Am Montag kam es um 9.50 Uhr in der Ritterstraße im Schwalbenhof in Kitzingen zu einem Verkehrsunfall. Eine namentlich bislang unbekannteAutofahrerin stieß beim Rückwärtsfahren gegen ein geparktes Moped. Wie die Polizei berichtet, wurde dieses umgestoßen und beschädigt. Anschließend entfernte sich die Verursacherin unerlaubt von der Unfallstelle. Der Schaden liegt bei rund 1000 Euro.