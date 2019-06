Kitzingen 13.06.2019

Mit Anhängerkupplung hängen geblieben

Am Mittwochabend verursachte eine 65-jährige Verkehrsteilnehmerin laut Polizeibericht beim Rangieren in der Moltkestraße in Kitzingen einen Kleinunfall. Beim Einparken touchierte sie mit der Anhängerkupplung einen geparkten Pkw. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 250 Euro.