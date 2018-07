Volkach vor 1 Stunde

Mit Anhängerkupplung Pkw beschädigt

Beim rückwärtigen Ausparken stieß am Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes in der Röthe in Volkach ein 66-jähriger Autofahrer mit der Anhängerkupplung gegen den geparkten Pkw eines 48-jährigen Mannes. Schaden laut Polizeibericht: 1500 Euro.